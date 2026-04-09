La Defensoría de los Habitantes inició un ciclo de inspecciones en diversos albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) durante este 2026.

El objetivo primordial de estas visitas, según la entidad, es verificar que las personas menores de edad reciban una atención de calidad que incluya condiciones óptimas de infraestructura, alimentación, educación y seguridad, además de evaluar el entorno laboral del personal a cargo.

Foto: Defensoría de los Habitantes

Durante las intervenciones en la Dirección Regional Chorotega, las autoridades encendieron las alarmas tras hallar serias deficiencias estructurales.

Los informes detallan problemas de hacinamiento en dormitorios, fallas en el sistema eléctrico, inestabilidad del terreno y el incumplimiento de la Ley 7600 sobre accesibilidad, factores que representaban un riesgo directo para los adolescentes y sus cuidadores.

Ante la gravedad de los hallazgos, la Defensoría impulsó la reubicación temporal de la población afectada.

Como resultado de estas gestiones, las instalaciones en mal estado fueron clausuradas y los menores trasladados a otro inmueble, mientras se ejecutan las mejoras necesarias.

Asimismo, se confirmó que en otros centros de la misma región ya se realizan obras para corregir fallas eléctricas siguiendo las recomendaciones emitidas.

El plan de supervisión para este primer semestre del año abarca centros ubicados en Liberia, Guácimo, Desamparados, Puriscal y Heredia.

Foto: Defensoría de los Habitantes

Mediante entrevistas al personal y herramientas de verificación de derechos, la Defensoría aseguró que mantendrá un seguimiento riguroso sobre las medidas que el PANI implemente para garantizar el bienestar integral de los menores bajo su protección.