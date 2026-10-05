Defensoría de los Habitantes participará en sesión de Fuerza Élite

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La Defensoría de los Habitantes participará este lunes 5 de octubre en una sesión de la Fuerza Élite, espacio de coordinación estratégica en seguridad, tras una invitación cursada por la presidenta de la República, Laura Fernández.

La delegación institucional, encabezada por la defensora Angie Cruickshank Lambert y un equipo asesor, acude con el objetivo de conocer de primera mano los análisis, hallazgos e información generada por las autoridades sobre la situación del país.

El interés del órgano defensor abarca la identificación de los principales desafíos estatales, las acciones en curso y los resultados obtenidos en materias clave como seguridad ciudadana, prevención de la violencia, atención de víctimas, poblaciones vulnerables y el sistema penitenciario. A partir de estos datos, la Defensoría alimentará el análisis con insumos de sus propias investigaciones, denuncias de los habitantes, inspecciones territoriales y el seguimiento a la gestión pública.

La labor técnica de la institución buscará detectar oportunidades de mejora, emitir recomendaciones para fortalecer las políticas públicas de seguridad y dar seguimiento a su ejecución bajo criterios de legalidad y protección de las personas.

Aporte técnico e independencia institucional

Durante la convocatoria, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, resaltó que la entidad se presenta para escuchar la evidencia disponible y aportar desde su experiencia con el fin de lograr respuestas efectivas contra la delincuencia que respeten las garantías fundamentales. A su vez, la institución enfatizó que el combate firme al crimen organizado y la tutela de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos, pues el Estado debe contar con las herramientas necesarias para proteger a la ciudadanía.

Asimismo, el ente fiscalizador aclaró que su presencia en las reuniones de Fuerza Élite se desarrollará resguardando plenamente su independencia funcional, administrativa y de criterio en el cumplimiento de su mandato legal.