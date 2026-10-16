Defensoría atenderá denuncias en parques y comunidades del país

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Defensoría de los Habitantes llevará sus servicios a varias comunidades del país este martes 20 de octubre, como parte de la celebración de su 33 aniversario.

La institución instalará puntos de atención en parques, explanadas y espacios comunales para recibir denuncias, responder consultas y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos.

La jornada se realizará de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía y será gratuita y abierta al público. Las personas podrán plantear reclamos relacionados con instituciones públicas, consultar cómo presentar una queja y recibir información sobre los plazos que tienen las entidades para responder a las denuncias, entre otros temas.

El personal de la Defensoría estará disponible en los siguientes puntos:

San José: parque Morazán.

parque Morazán. Barrio México: oficinas centrales de la Defensoría de los Habitantes.

oficinas centrales de la Defensoría de los Habitantes. Puntarenas centro: explanada principal del Hospital Monseñor Sanabria.

explanada principal del Hospital Monseñor Sanabria. Limón: parque Balvanero Vargas.

parque Balvanero Vargas. Bagaces: parque Medardo Guido Acevedo.

parque Medardo Guido Acevedo. Buenos Aires de Puntarenas: parque Central.

parque Central. Sarapiquí: salón comunal de San Miguel de Sarapiquí.

La actividad busca acercar los servicios de la institución a las comunidades y facilitar que las personas expongan sus inquietudes, conozcan sus derechos y reciban orientación cuando consideren que una entidad pública no les brinda una respuesta adecuada.

“Queremos que las personas conozcan que la Defensoría es una institución pública al que pueden acercarse para plantear sus inquietudes y denuncias, conocer más de sus derechos y buscar orientación cuando consideran que una entidad no les está dando una respuesta adecuada”, señaló Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes.

La institución invitó a la ciudadanía a acercarse a cualquiera de los puntos habilitados.