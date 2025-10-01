La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a la población costarricense, ya que circula un correo electrónico falso, haciéndose pasar por abogados de dicha institución.

El correo electrónico tiene como título “Demanda legal en su contra” y es proveniente de la dirección electrónica informa@comunicado.info y en el cual se indica lo siguiente: “El bufete de abogados de la Defensoría de los Habitantes informa que hemos recetado una demanda presentada en su contra”, mencionó la Defensoría

Razón por la cual la institución advierte a la ciudadanía que se trata de un correo falso que intenta engañar a las personas.

Se le recuerda a la población en general dirigirse a los canales oficiales de la institución.