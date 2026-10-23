Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Randall Sibaja, abogado defensor de la exministra de Salud Joselyn Chacón, sostuvo que las declaraciones cuestionadas por el exdiputado Francisco Nicolás Alvarado corresponden a críticas políticas y no constituyen delitos contra el honor.

Foto: Jorge Castillo.

Durante la audiencia judicial de este viernes, Sibaja afirmó que la defensa buscará demostrar que su representada no cometió ningún delito y que el querellante confunde el debate político con una supuesta afectación a su honor.

“Básicamente, lo que nos encontramos acá es una crítica política clara y llana. No nos encontramos ante ningún tipo de violación a los derechos fundamentales de don Francisco”, manifestó el abogado.

Foto: Jorge Castillo.

Sibaja también cuestionó la acción civil resarcitoria presentada por Nicolás, quien reclama ¢10 millones, al considerar que no se explica con claridad cuál habría sido el daño causado ni cómo se relaciona directamente con las declaraciones atribuidas a Chacón.

El proceso se originó por señalamientos realizados en 2023 sobre una supuesta gestión para que el Ministerio de Salud comprara un terreno en Esparza, donde operaba un CEN-CINAI. Nicolás negó haber solicitado esa adquisición y presentó la querella contra la entonces jerarca.