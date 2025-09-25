La defensa de Celso Gamboa continúa denunciando lo que consideran “condiciones precarias” en máxima seguridad de la cárcel de La Reforma.

Por este motivo, han presentado una serie de recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.

Así lo confirmó Michael Castillo, uno de los abogados del exmagistrado, que asegura existe una violación a los derechos humanos.

Foto: Catalina Mairena.

“Es una condición precaria en máxima seguridad, no tienen acceso a una alimentación adecuada, no tienen acceso a su familia o los medios de comunicación”, explicó.

Todos estos reclamos están relacionados con las nuevas directrices en el reglamento de alta contención en La Reforma, que emitió el Ministerio de Justicia en las últimas semanas.

Gamboa indicó de manera informal este jueves a medios de comunicación en la sala de juicio, que la comida llega fría y agria, y que solo disponen de dos comidas fuertes al día en alta contención.

