Todo hace indicar que Manjrekar James no seguirá en Liga Deportiva Alajuelense.

A falta de oficialidad por parte del equipo rojinegro, el defensa canadiense se habría despedido este jueves de sus compañeros y firmará su finiquito en las próximas horas.

James entrenó separado del grupo en las últimas semanas mientras esperaba la decisión del club.

El central de 32 años recién jugó a préstamo con Santos de Guápiles y volvió a la Liga con la convicción de luchar por un puesto; sin embargo, la decisión es otra.

Manjrekar James jugó 50 partidos y celebró un gol con los manudos.