Def Leppard hace historia con su primer concierto en Costa Rica

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Después de décadas de espera, los seguidores costarricenses finalmente cumplieron el sueño de tener frente a sus ojos a Def Leppard, una de las agrupaciones más emblemáticas del rock mundial.

La banda británica se presentó por primera vez en Costa Rica este martes 27 de octubre, en Parque Viva, donde un recinto abarrotado recibió a los músicos con la emoción de quienes llevaban años esperando este momento.

La agrupación llegó con su alineación completa, integrada por Joe Elliott, vocalista; Phil Collen y Vivian Campbell, guitarristas; Rick Savage, bajista, y Rick Allen, baterista.

Foto: Mauricio Aguilar

“Después de tantos años transcurridos, es un placer conocerlos finalmente. Deberíamos hacer repetir esta noche en otro momento”, afirmó Joe Elliott, quien expresó así la satisfacción de encontrarse por primera vez con sus seguidores costarricenses.

Los británicos hicieron vibrar a sus fanáticos con canciones que han marcado su trayectoria, entre ellas clásicos como Pour Some Sugar on Me, Photograph, Love Bites, Rock of Ages, Hysteria y Animal, temas que han trascendido generaciones y que forman parte de la historia del rock.

Los recursos audiovisuales, las luces y la fuerza interpretativa de los músicos dieron forma a un espectáculo en el que la música y la imagen se combinaron para mantener la energía de principio a fin.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la noche tuvo como protagonista a Rick Allen.

Foto: Mauricio Aguilar

El baterista se robó las miradas con un solo ejecutado en su instrumento adaptado, demostrando una vez más la capacidad que le permitió regresar a los escenarios después de perder el brazo izquierdo en un accidente automovilístico ocurrido en 1984.

Con todos sus integrantes sobre el escenario, Def Leppard puso el broche de oro a una noche que quedará marcada en la memoria de sus seguidores costarricenses.

La respuesta fue inmediata: los asistentes lo ovacionaron, reconociendo no solo su talento, sino también la determinación de un artista que se negó a renunciar a su pasión.

Entre aplausos, sonrisas y la emoción de miles de fanáticos, los músicos agradecieron al público tico por el cariño y por hacer de aquel encuentro un momento tan especial.

Foto: Mauricio Aguilar