Deeikel plasma sus raíces en su primer álbum de estudio

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El artista costarricense Adrián Obregón Mora, conocido artísticamente como Deeikel comienza una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su primer álbum de estudio, “Antes de la Playa”.

La producción reunirá 12 canciones que reflejan distintas etapas de la vida del cantante, desde su crecimiento personal hasta el proceso de dejar su hogar en Santa Teresa para adaptarse a la vida en la ciudad.

“Este álbum es mi historia. Es el proceso de dejar mi casa, crecer, equivocarme y entender quién soy. ‘Antes de la Playa’ representa la etapa en la que estoy hoy, viviendo la ciudad, trabajando por mis sueños y llevando conmigo mis raíces”, afirmó el artista.

Uno de los logros más destacados del proyecto es que Antes de la Playa recibe la certificación de Proyecto Esencial Costa Rica, otorgada por la marca país Esencial Costa Rica. Con este reconocimiento, el trabajo se convierte en el primer álbum urbano en obtener esta distinción. El álbum también reúne a varios talentos de la escena musical nacional. En la producción participan Adryy, DJ Kendo, Oses, Faddy, Winni y Worka, mientras que artistas invitados como Shantty, Toledo, Tapón, Joi y Nono forman parte de algunas de las canciones.

A nivel internacional, el proyecto suma la participación de los productores Hake y Kasper, además de la colaboración artística de Key Key. La producción también involucra a más de 15 profesionales costarricenses entre músicos, productores y creadores audiovisuales, lo que refuerza el impulso al talento local dentro de la industria creativa.