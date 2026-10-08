Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un cargamento de 18.000 huevos de gallina fue decomisado y posteriormente destruido por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), luego de que la Policía de Fronteras detectara que el producto no contaba con la trazabilidad requerida.

El hallazgo se produjo en el puesto de control del kilómetro 35, en el sector de Guaycará de Golfito, Zona Sur, durante la inspección de un vehículo que había salido de la frontera con Panamá.

Foto: MSP.

Según las autoridades, el conductor del camión no presentó el Certificado Veterinario de Operación (CVO) ni documentación que permitiera comprobar el origen de los huevos o su fecha de vencimiento.

Foto: MSP.

Ante esta situación, funcionarios de SENASA procedieron con el decomiso y la posterior destrucción de la totalidad del cargamento, con el objetivo de evitar que el producto fuera comercializado y pudiera representar un riesgo para los consumidores.

Foto: MSP.

Las autoridades presumen que los huevos habrían ingresado ilegalmente al país desde Panamá. Por ello, la Policía de Fronteras y SENASA mantienen los controles en los principales puntos de acceso para detectar mercancías que incumplan las disposiciones sanitarias y tributarias.