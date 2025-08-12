Oficiales de la Fuerza Pública encontraron 19 sacos con aproximadamente una tonelada de sedimento minero en vehículo tipo pick-up.

Esto ocurrió durante un control de carreteras efectuado en las cercanías del río Infiernillo, en Crucitas.

Según explican las autoridades, ese material es una mezcla de tierra y piedra molidas que, mediante un proceso de separación con productos químicos altamente tóxicos, los mineros ilegales extraen el oro.

Por eso, tras una coordinación con la fiscal de turno de San Carlos, la Fuerza Pública decomisó el vehículo y el cargamento.

El conductor fue identificado como un costarricense de apellido Villalobos.

El sujeto fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, donde podría ser procesado por presunta infracción al Código de Minería.