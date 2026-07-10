Decomisan seis PlayStation de centro penitenciario

El Ministerio de Justicia y Paz puso fin a la “jugadera” y decomisó seis PlayStation dentro del Centro Especializado para el Adulto Joven Ofelia Vincenzi Peñaranda, ubicado en San Rafael de Alajuela.

Tras entrar en vigencia la circular DGAS-05-2026 sobre objetos no permitidos dentro de los centros penitenciarios, las consolas de videojuegos se decomisaron y se destruyeron.

Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, aseguró que las cárceles deben ser espacios para cumplir condenas y no para fomentar el ocio.

“Me enteré de que los privados de libertad del Centro del Adulto Joven tenían consolas de videojuegos, televisores y pasaban ociosos. Eso se terminó. Con la nueva directriz retiramos esos aparatos y van a tener que incorporarse al plan Cero Ocio para trabajar y cumplir con su condena.

Si quieren ganarse el beneficio del dos por uno, tendrán que hacerlo con trabajo, orden y disciplina”, indicó Aguilar.

Ingresos de PlayStation a la cárcel

De acuerdo con las autoridades, los primeros registros documentados de ingreso de estos dispositivos están desde enero del 2019, mientras que el último permiso localizado corresponde a octubre del 2021.

Plan Cero Ocio

El Ministerio de Justicia y Paz mencionó que actualmente hay cuatro frentes de trabajo activos como parte del plan Cero Ocio con presencia de aproximadamente 50 privados de libertad en total distribuidos en carreteras, escuelas y espacios públicos.

Solo en mantenimiento vial, la incorporación de estas cuadrillas representa un ahorro estimado de hasta ¢600 millones anuales, mientras que la primera etapa de intervención en siete centros educativos proyecta un ahorro potencial de hasta ¢17,5 millones para las comunidades educativas.



















