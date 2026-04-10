Un cargamento valorado en más de 20 millones de colones en pastas dentales fue incautado por la Fuerza Pública en la zona norte del país, como parte de los operativos contra el contrabando en áreas fronterizas.

El decomiso se realizó en Acapulco de Cutris, en San Carlos, sobre la Ruta Nacional 35 que conduce hacia Los Chiles.

Pasta de dientes decomisada. Foto: MSP.

Durante un control de carretera, oficiales detuvieron un vehículo de carga liviana en el que encontraron 22.320 unidades de cremas dentales ocultas bajo un cargamento de abono orgánico.

El conductor, un costarricense de apellido Rojas, no presentó documentación que respaldara la legal procedencia de los productos, como facturas de impuestos ni registros sanitarios, por lo que se coordinó con la Policía de Control Fiscal para proceder con la incautación.

Pasta de dientes decomisada. Foto: MSP.

“La Fuerza Pública reitera su compromiso de velar por la legalidad en el transporte de mercancías en las fronteras terrestres. Además, hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa que atente contra la legislación fiscal y sanitaria, como es el caso del contrabando de mercancías”, indicaron.

Video: MSP.

Las autoridades advierten que este tipo de mercancía representa un riesgo para la salud pública, ya que no cuenta con controles sanitarios que garanticen su calidad. Además, afecta económicamente a los comercios que operan de manera legal en el país.