Decomisan más de una tonelada de cocaína en Golfito

Más de una tonelada de cocaína fue decomisada en el sector de Pavones de Golfito por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades sospechan que la droga pudo haber ingresado por la vía marítima en la costa pacífica y fue almacenada en el sitio para ser distribuida en otros países.

En el sitio también se encontraron armas de fuego AR-15 y se detuvo a un total de 7 personas, de las cuales 6 eran nacionales.

Michael Soto, director del OIJ, cataloga de un importante golpe la incautación de esta droga.

Cortesía: OIJ