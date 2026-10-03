Decomisan más de 6 mil unidades de licor y bebidas energéticas

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Fuerza Pública y Policía de Control Fiscal decomisaron más de 6.400 unidades de licores y bebidas energéticas presuntamente contrabandeadas en Pérez Zeledón, Zona Sur, así como en Parrita, en el Pacífico Central.

De acuerdo con las autoridades, dos de las intervenciones tuvieron lugar en los distritos de San Pedro y Daniel Flores, cantón de Pérez Zeledón, donde los oficiales interceptaron dos vehículos que en total transportaban 4.647 unidades de licores y otras bebidas procedentes de la frontera sur.

Foto: MSP

La Fuerza Pública identificó a tres sujetos de apellidos González, Álvarez y Barrantes, estos dos últimos con antecedentes por legitimación de capitales y transporte ilegal de licores, respectivamente.

Por su parte, en el Pacífico Central, los oficiales interceptaron dos vehículos, uno que transportaba 1.320 unidades de licores y el otro 488.

En todos los casos, la Fuerza Pública realizó las coordinaciones respectivas con la Policía de Control Fiscal para el conteo de las mercancías y las diligencias correspondientes.

Estas acciones forman parte del combate frontal contra el contrabando de mercancías y la evasión fiscal que realizan las autoridades del Poder Ejecutivo en todo el país las 24 horas.

Foto: MSP

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