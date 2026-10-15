Decomisan más de 6 mil productos en operativo en Desamparados

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un operativo realizado en el sector de Desamparados dejó como resultado más de 6 300 productos decomisados.

Entre los productos decomisados por el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y la Policía de Control Fiscal y Tributación están cosméticos, medicamentos y alimentos que presentaban incumplimientos de la normativa sanitaria.

La mayoría de los artículos no contaban con registro sanitario; además, incumplían los requisitos de etiquetado. También se identificaron productos vencidos, sin etiquetado y con información incompleta en español.

Foto: Cortesía.

Foto: Cortesía.

“La fiscalización de los productos de interés sanitario es una labor constante del Ministerio de Salud. A través de los operativos y las inspecciones que realizamos en todo el país, buscamos verificar el cumplimiento de la normativa, identificar productos que no reúnen los requisitos establecidos y proteger a la población frente a posibles riesgos para su salud”, indicó el Ing. Allan Mora, viceministro de Salud.

Foto: Cortesía.

Foto: Cortesía.

Las autoridades recuerdan que adquirir productos sin registro sanitario representa un riesgo para la salud, además, algunos de estos podrían ser falsificados o adulterados, o contener ingredientes que no cumplen con la normativa sanitaria.

El Ministerio de Salud recomienda al momento de adquirir un producto:

Verificar la fecha de vencimiento, cuando corresponda.

Revisar que el etiquetado esté completo y contenga la información requerida en español.

Comprobar que el producto cuente con registro sanitario cuando sea obligatorio. Esta información puede consultarse en el sitio web www.registrelo.go.cr.

Adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados y evitar aquellos cuya procedencia o condiciones de comercialización generen dudas.

Foto: Cortesía.

Foto: Cortesía.

Foto: Cortesía.