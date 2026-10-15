Decomisan más de 6 mil productos en operativo en Desamparados

Entre los productos están cosméticos, medicamentos y alimentos

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Un operativo realizado en el sector de Desamparados dejó como resultado más de 6 300 productos decomisados. 

Entre los productos decomisados por el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y la Policía de Control Fiscal y Tributación están cosméticos, medicamentos y alimentos que presentaban incumplimientos de la normativa sanitaria. 

La mayoría de los artículos no contaban con registro sanitario; además, incumplían los requisitos de etiquetado. También se identificaron productos vencidos, sin etiquetado y con información incompleta en español. 

Foto: Cortesía.
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“La fiscalización de los productos de interés sanitario es una labor constante del Ministerio de Salud. A través de los operativos y las inspecciones que realizamos en todo el país, buscamos verificar el cumplimiento de la normativa, identificar productos que no reúnen los requisitos establecidos y proteger a la población frente a posibles riesgos para su salud”, indicó el Ing. Allan Mora, viceministro de Salud.

Foto: Cortesía.
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Las autoridades recuerdan que adquirir productos sin registro sanitario representa un riesgo para la salud, además, algunos de estos podrían ser falsificados o adulterados, o contener ingredientes que no cumplen con la normativa sanitaria.  

El Ministerio de Salud recomienda al momento de adquirir un producto: 

  • Verificar la fecha de vencimiento, cuando corresponda.
  • Revisar que el etiquetado esté completo y contenga la información requerida en español.
  • Comprobar que el producto cuente con registro sanitario cuando sea obligatorio. Esta información puede consultarse en el sitio web www.registrelo.go.cr.
  • Adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados y evitar aquellos cuya procedencia o condiciones de comercialización generen dudas.
Foto: Cortesía.
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Ing. Allan Mora, viceministro de Salud. Vídeo: Cortesía.