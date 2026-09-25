Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) decomisó más de seis kilos de aparente ketamina en el aeropuerto Juan Santamaría.

De acuerdo con las autoridades, un hombre de nacionalidad mexicana, de apellido Mijares y de 44 años, ingresó a la terminal aérea procedente de Alemania.

Los agentes antidrogas revisaron el equipaje del sospechoso, siendo que, en una de las maletas, ubicaron en un doble forro varios paquetes que contenían seis kilos con 365 gramos de aparente ketamina.

El sujeto fue presentado a la Fiscalía de Alajuela, donde enfrentará una causa por el delito de tráfico internacional de drogas.

Foto: MSP