Decomisan más de 5.600 unidades de licor en Puntarenas

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron 5.640 unidades de licor durante operativos en carretera y patrullajes preventivos la noche del miércoles en Parrita, Puntarenas.

Según las autoridades, la primera intervención se realizó en un control vehicular en Esterillos Oeste, donde se abordó un carro que transportaba 2.400 unidades de licor, por lo que los oficiales decomisaron los productos, además de un celular y el vehículo.

Foto: MSP

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Otro caso ocurrió también en el cantón de Parrita, los policías recibieron una alerta sobre tres vehículos que intentaban evadir un control de carretera, por lo que, con base en las características brindadas, lograron ubicarlos y se les decomisó 2.664 unidades de licor, un vehículo y un celular.

Y un tercer caso, se detuvo a otro sujeto que transportaba 576 unidades de licor en su vehículo.

La Fuerza Pública coordinó con la Policía Control Fiscal para realizar los procedimientos correspondientes.

Video: Michael Ávila, subjefe de la delegación de Parrita, Puntarenas. MSP

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