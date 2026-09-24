Decomisan más de 4 kilos de marihuana en vivienda en Sarapiquí

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) decomisó más de cuatro kilos de marihuana y 600 gramos de cocaína en una vivienda en el sector de La Virgen de Sarapiquí, en Heredia.

De acuerdo con las autoridades, el decomiso se realizó luego de que la Fuerza Pública se encontraba realizando un operativo debido a un triple homicidio cometido en el cantón de Río Cuarto de Alajuela la noche del pasado martes.

La acción policial se extendió hasta La Virgen de Sarapiquí, donde los oficiales observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes al notar la presencia policial huyeron e ingresaron a una vivienda donde los oficiales trataron de detenerlos. Sin embargo, lograron escapar.

Dentro de la casa, las autoridades observaron varios paquetes de droga en una mesa, por lo que coordinaron con la Fiscalía, quien ordenó custodiar la casa y solicitó a la PCD decomisar los indicios.

Esto fue todo lo decomisado:

Cuatro kilos con 873 gramos de marihuana.

600 gramos de cocaína.

172 gramos de crack.

13 mil colones.

132 municiones de distintos calibres.

Utensilios para la preparación y dosificación de drogas.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, el caso se mantiene en investigación.