Las conchas siguen llegando en cantidades alarmantes a Guanacaste Aeropuerto. Entre octubre 2024 y junio 2025, las autoridades incautaron más de 1648 kilos, confirmando una tendencia al alza en el retiro ilegal de estos recursos marinos.

Sin embargo, las autoridades, junto a la empresa FIFCO, lograron devolver un total de 1100 kilos de conchas del Pacífico; específicamente al mar en Playa Conchal, lo que marca un hito en el manejo de esta biodiversidad marina.

En el pasado, lo recomendado era enterrarlas para evitar impactos en la arena, pero ahora se reintegran directamente al ecosistema, devolviéndole al océano lo que le pertenece. Cada pieza fue clasificada con inteligencia artificial, lavada, secada y triturada antes de la devolución.

La magnitud del problema no es nueva. En 2023 el aeropuerto decomisó 1600 kilos de conchas y en 2024 la cifra subió a 1710. Estas piezas no son simples “souvenirs”: son refugio de cangrejos, peces pequeños y organismos que mantienen el equilibrio de las playas.

“Celebramos poder seguir contribuyendo, a través de la movilidad positiva y el compromiso de nuestra comunidad aeroportuaria, en campañas de responsabilidad social como esta. Es un claro mensaje de nuestra dedicación a la protección del medio ambiente junto con aliados estratégicos”, declaró César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto.

El gerente destacó que las conchas no son recuerdos de viaje, son parte vital de la biodiversidad marina. “Invitamos a todos los turistas, nacionales y extranjeros, a llevarse recuerdos inolvidables de Guanacaste, pero no las conchas”, enfatizó Jaramillo.