Decomisan más de 14 mil unidades ilegales de licor en Golfito

La Policía de Fronteras realizaron el decomiso de 14.657 unidades con licor que se trasladaban de manera ilegal en la zona de Guaycará, en Golfito.

Los oficiales lograron encontrar la mercadería que estaba oculta en una especie de pared “falsa” del tráiler en el que viajaban.

La revisión se ejecutó con perros y con los propios agentes como parte de las operaciones para combatir el contrabando de mercadería, de estupefacientes y prevenir otro tipo de delitos.

El licor venía oculto en un camión.

Los detenidos son dos hermanos de apellido Cerdas, quienes registran antecedentes por decomisos de grandes cantidades de licor y cigarrillos de contrabando provenientes de Panamá.

Para el Ministerio de Seguridad Pública, este es uno de los golpes más fuertes en el presente año que propina la Policía de Fronteras a los grupos que se dedican a ingresar bebidas alcohólicas al país, sin el respectivo pago de impuestos.

Las personas que se trasladaban en el camión fueron puestas en libertad.