Dos centros turísticos y recreativos fueron intervenidos por funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ante la supuesta tenencia de fauna exótica silvestre en sus instalaciones sin los permisos correspondientes.

Así lo indicaron las autoridades del Sinac del Área de Tortuguero, que explicaron que los operativos se realizaron tras recibir las denuncias de la presencia de los animales.

El primer operativo se realizó el 20 de agosto donde se incautó un tiburón nodriza o “gato” y un tiburón de arrecife de punta blanca, ya que ambas se encuentran en las listas de especies de interés pesquero y acuícola del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Mientras que en el segundo caso se decomisaron 4 emús, 4 pericos de Kramer o cotorra de collar y 2 pericos sol que estaban siendo exhibidos.

Las autoridades recordaron que la tenencia y exhibición de fauna silvestre exótica sin la debida autorización constituye una infracción a la normativa ambiental vigente, y que estas prácticas generan riesgos tanto para la biodiversidad nacional como para la salud pública.