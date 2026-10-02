Decomisan drogas y pipas hechizas en la cárcel de mujeres

Además de maquillaje, encendedores y tijeras

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La Policía Penitenciaria hizo una revisión de espacios en la cárcel Vilma Curling que permitió decomisar aparente droga, armas blancas, pipas hechizas y una importante cantidad de artículos no permitidos.

De acuerdo con las autoridades, las agentes localizaron:

  • 53,40 gramos de aparente metanfetamina
  • 2,45 gramos de aparente cocaína
  • 0,50 gramos de aparente marihuana
  • Cuatro hojas de navaja
  • Tres armas blancas
  • Cuatro pipas hechizas.

Además, la revisión también permitió retirar artículos como:

  • 41 esmaltes
  • 3 lápices delineadores
  • 2 tijeras
  • 4 encendedores
  • 2 pesas hechizas
  • Un cable de antena
  • 7 covachas
  • 9 cosméticos
  • 6 brochas
  • Un encrespador
  • 2 juegos de azar
  • 6 cuadernos
  • 13 papeles tipo boleta
  • 2 recipientes de café
  • Una bolsa con sal
  • 3 jugos
  • Una cuchara de metal
  • Hilo para coser
  • Medicamentos acumulados.

Las autoridades mantienen revisiones constantes y rigurosas en los centros penitenciarios, dirigidas a detectar y retirar drogas y artículos no permitidos que puedan comprometer la seguridad, el orden y la disciplina.