Decomisan drogas y pipas hechizas en la cárcel de mujeres

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Policía Penitenciaria hizo una revisión de espacios en la cárcel Vilma Curling que permitió decomisar aparente droga, armas blancas, pipas hechizas y una importante cantidad de artículos no permitidos.

De acuerdo con las autoridades, las agentes localizaron:

53,40 gramos de aparente metanfetamina

2,45 gramos de aparente cocaína

0,50 gramos de aparente marihuana

Cuatro hojas de navaja

Tres armas blancas

Cuatro pipas hechizas.

Además, la revisión también permitió retirar artículos como:

41 esmaltes

3 lápices delineadores

2 tijeras

4 encendedores

2 pesas hechizas

Un cable de antena

7 covachas

9 cosméticos

6 brochas

Un encrespador

2 juegos de azar

6 cuadernos

13 papeles tipo boleta

2 recipientes de café

Una bolsa con sal

3 jugos

Una cuchara de metal

Hilo para coser

Medicamentos acumulados.

Las autoridades mantienen revisiones constantes y rigurosas en los centros penitenciarios, dirigidas a detectar y retirar drogas y artículos no permitidos que puedan comprometer la seguridad, el orden y la disciplina.