Decomisan drogas y pipas hechizas en la cárcel de mujeres

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Policía Penitenciaria hizo una revisión de espacios en la cárcel Vilma Curling que permitió decomisar aparente droga, armas blancas, pipas hechizas y una importante cantidad de artículos no permitidos.
De acuerdo con las autoridades, las agentes localizaron:
Además, la revisión también permitió retirar artículos como:
Las autoridades mantienen revisiones constantes y rigurosas en los centros penitenciarios, dirigidas a detectar y retirar drogas y artículos no permitidos que puedan comprometer la seguridad, el orden y la disciplina.