La Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizó varios allanamientos este jueves, donde se decomisaron elementos claves en el que se incluye el celular del alcalde de San Vito de Coto Brus.

Fotografía: cortesía OIJ

Dichos operativos se realizaron en Moravia y Alajuelita para detener a dos personas vinculadas a un caso de defraudación fiscal.

Los detenidos son dos orientales naturalizados, identificados como:

Mujer de apellido He de 40 años.

Hombre de apellido Ng de 48 años.

Ambos funcionaban como intermediarios para eliminar deudas en el sistema del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, las autoridades judiciales decomisaron celulares, documentación y computadoras a las personas involucradas que habría, según investigación previa, solicitado la eliminación o cancelación de deudas que mantenían ante Hacienda.

Entre estas personas destacan: el alcalde de San Vito de Coto Brus, contadores y abogados.

Las autoridades se mantienen con las diligencias respectivas del caso, mientras los dos orientales son puestos ante los agentes judiciales para su proceso correspondiente.