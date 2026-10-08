Decomisan casi 50 mil cigarrillos de cárceles

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

En un operativo continuo de 20 días de requisas, la Policía Penitenciaria decomisó 47.530 cigarrillos de tabaco en las cárceles del complejo de Occidente.

El comercio clandestino de cigarrillos operaba como un detonante de violencia e inseguridad entre la población penal. Según detallaron las autoridades, un privado de libertad debía pagar entre ¢10.000 y ¢15.000 colones por una cajetilla o ¢1.000 colones por un solo cigarrillo, situación que generaba extorsiones, disturbios y constantes riñas internas.

Foto: Justicia y Paz

Entre los principales decomisos efectuados por los oficiales destacan:

CAI Terrazas (Terraza D): 15.020 cigarrillos.

CAI Jorge Arturo Montero Castro: 11.550 cigarrillos.

CAI Terrazas (Terraza C): 5.740 cigarrillos.

Centro Nacional de Atención Específica: 2.785 cigarrillos.

Nuevas disposiciones

Para frenar este mercado irregular, el Viceministerio de Justicia emitió la circular DVJ-01-09-2026, la cual redefine las condiciones de ingreso, tenencia y consumo de tabaco:

Ingreso exclusivo por encomienda y no se permitirá el ingreso de cigarros por medio de visitas.

Se autoriza un máximo de 40 cigarrillos mensuales por recluso autorizado, y se prohíbe acumular producto de un mes a otro.

Se prohíbe la comercialización, regalo, intercambio o transferencia de cigarrillos entre internos para evitar que se usen como divisa de cambio.

Queda vetada la tenencia individual de fósforos y encendedores; en su lugar, la institución colocará encendedores comunitarios en puntos controlados y supervisados.

Fumar solo estará permitido en espacios abiertos previamente autorizados.

Régimen de alta contención: Los privados de libertad en estas áreas mantienen la prohibición absoluta de ingreso, tenencia y consumo, según lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 45174-MJP.

Foto: Justicia y Paz

Foto: Justicia y Paz

Caletas insólitas

El pasado miércoles 7 de octubre, durante una inspección en el CAI Terrazas, los oficiales descubrieron varias cajetillas ocultas dentro de la estructura de un teléfono público.

Asimismo, en ese mismo centro penal se identificó la fabricación de cigarrillos artesanales elaborados a partir de picadura de bolsas de té.

Las intervenciones se ejecutaron por orden directa del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, desde el pasado 18 de setiembre, con el propósito de erradicar la circulación irregular y la venta ilegal de tabaco dentro de los recintos carcelarios.

Además, la administración penitenciaria confirmó que los operativos de control y requisa se mantendrán de forma permanente; el objetivo es establecer, a futuro, la prohibición absoluta del fumado dentro de todos los centros penitenciarios del país.

Foto: Justicia y Paz