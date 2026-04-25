Decomisan bienes a expresidenta argentina

Buenos Aires (AFP) Una cámara de apelaciones argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de $500 millones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.

La exmandataria de 73 años cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas.

La causa conocida como “Vialidad” abarca los periodos de gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y también el de su esposo Néstor Kirchner (2003-2007), quien falleció en 2010.

La exmandataria había apelado la parte de la condena que ordenaba la ejecución de los bienes, al igual que los demás condenados. Sin embargo, una sala de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar este pedido y confirmar el decomiso dispuesto en la sentencia original, según el fallo obtenido por la AFP.

De esta manera, queda firme la orden de confiscar una propiedad de Fernández en la provincia de Santa Cruz (sur) y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.

La estrategia de la defensa apuntaba a resguardar los bienes bajo el argumento de que su vinculación con el hecho condenado no había sido “debidamente acreditada”. Es decir, que no se había probado que se hayan adquirido con dinero proveniente de un ilícito.

“Este fallo me genera una preocupación jurídica seria, la defensa irá a la Corte Suprema de Justicia con un recurso de apelación” dijo a la AFP Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández.

Además de los de Fernández y sus hijos, el fallo confirma el decomiso de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien también cumple condena por la causa.