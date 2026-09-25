Decomisan armas, pipas y máquina para tatuar en centro penal

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una supervisión de espacios realizada por agentes de la Policía Penitenciaria permitió localizar y decomisar varios objetos ilícitos en el centro penal Ofelia Vincenzi (Adulto Joven).

Durante la revisión, los oficiales encontraron seis armas blancas sin empuñadura, seis pipas hechizas, una máquina para tatuar y tinta para tatuajes.

El decomiso se realizó como parte de las labores de vigilancia y control que mantiene la Policía Penitenciaria dentro del centro penal.

Las autoridades señalaron que las revisiones de espacios se realizan de manera constante con el objetivo de reforzar la seguridad, mantener el orden y prevenir el ingreso o permanencia de objetos prohibidos dentro del establecimiento.