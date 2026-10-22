Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) decomisó cuatro armas fabricadas mediante impresión 3D durante un allanamiento realizado en Uvita de Osa, en la zona sur del país.

Este tipo de armamento representa un desafío para las autoridades, debido a que sus componentes pueden combinarse con piezas de armas de fuego convencionales y alcanzar niveles de letalidad similares, según advirtió el Ministerio de Seguridad Pública.

Una de las principales dificultades es que estas armas pueden carecer de elementos de identificación como número de serie, marca, modelo y fabricante, lo que complica establecer su origen y darles seguimiento.

Además, la fabricación mediante impresión 3D plantea retos para los controles policiales y aduaneros, ya que algunos de sus componentes pueden evadir los mecanismos tradicionales de detección y fiscalización.

Las autoridades advierten que estas características dificultan la trazabilidad del armamento y generan preocupación por su posible utilización por parte de estructuras criminales.