Un hombre de apellido Barboza y de 42 años fue detenido como sospechoso del presunto delito de infracción a la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico.

Esto después de que el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional de Costa Rica presentara una denuncia y se iniciara una investigación desde enero de este año.

Detención del sospechoso. Foto: Cortesía.

Como parte de las diligencias, los agentes ejecutaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde procedieron con su detención y el decomiso de cinco piezas aparentemente precolombinas.

Las piezas serán remitidas al Museo Nacional para que se les realicen los análisis correspondientes y se determine su origen e importancia patrimonial.

Foto: Cortesía.

Mientras que el detenido fue presentado con un informe ante el Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.