La Policía de Control de Drogas (PCD) confirmó la incautación de 1.620 kilos de cocaína, distribuidos en 81 bultos, durante una operación realizada este sábado en aguas cercanas a Puerto Jiménez.

El procedimiento se llevó a cabo cuando oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una embarcación rápida sin nombre ni matrícula visible, que navegaba a gran velocidad con la aparente intención de evadir a las autoridades.

Operativo en Puerto Jiménez. Foto: MSP.

En el lugar fueron detenidos 4 hombres, identificados como 2 costarricenses y 2 colombianos, quienes quedaron a la orden de las autoridades judiciales.

En la acción también participaron la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Administración de Control de Drogas (DEA), en coordinación con la PCD.

“Este decomiso representa un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, reafirmando el compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico“, expresó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Las autoridades mantienen la investigación para determinar la procedencia y destino del cargamento.