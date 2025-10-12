Durante la noche del sábado y madrugada de este domingo, la Fuerza Pública decomisó 6 armas de fuego y 2 menos letales, en los distritos josefinos de Pavas y Hatillo.

Además de las armas, las autoridades recuperaron una motocicleta con denuncia de robo, drogas para venta al menudeo y dinero.

En cuanto a personas sospechosas, detuvieron a 3 sujetos con órdenes de captura, así como a otros 4 vinculados a delitos contra la propiedad y actividades ilícitas.

El operativo

En Pavas, en el barrio Nueva Esperanza, los oficiales encontraron 5 armas dentro de un bolso que un sujeto arrojó al percatarse de la presencia policial.



Entre estas, había un revólver calibre 38 y 2 pistolas calibre 9 m.m., una con 12 proyectiles y denuncia de robo, y otra con 8 proyectiles y número de serie limado. El bolso también contenía 2 armas menos letales, calibre 9 m.m.



En el centro de Pavas , otro bolso lanzado desde un vehículo hacia un lote baldío contenía una pistola calibre 9 m.m. con la serie limada y 123 gramos de marihuana. Además, un sujeto de apellido Arce fue detenido cerca de la Rotonda del INA con una pistola calibre 9 m.m. y 12 proyectiles sin documentación.



En Hatillo, durante una intervención en la Ciudadela María Reina, un individuo huyó por los techos dejando abandonada una pistola calibre 9 m.m. con 10 municiones y serie limada. Por el momento las autoridades no han informado sobre la detención de este sospechoso.

El operativo se dio en el marco de la Operación Tolerancia Cero, orientada a prevenir delitos contra la vida, la propiedad y la venta de drogas en zonas de mayor incidencia delictiva del sur de la capital.