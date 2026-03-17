Decomisan 73 kilos de cocaína ocultos en carga de exportación

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Oficiales de la Fuerza Pública lograron decomisar 73 kilogramos de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, como parte de las acciones de la Operación Soberanía, informaron autoridades del Ministerio de Seguridad Pública.
El hallazgo se dio cuando los agentes inspeccionaban un cargamento de verduras destinado a exportación.
La droga fue detectada mediante el uso de escáneres y posteriormente localizada en las tarimas utilizadas para transportar la mercancía.
De acuerdo con el reporte oficial, el contenedor tenía como destino un puerto en Países Bajos, lo que evidencia la intención de introducir la sustancia ilícita en el mercado europeo.
Desde el inicio de la Operación Soberanía, en julio de 2023, se han incautado más de 21,7 toneladas de cocaína en distintos operativos realizados en la terminal portuaria de Moín, según informaron las autoridades.