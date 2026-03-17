Decomisan 73 kilos de cocaína ocultos en carga de exportación

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Oficiales de la Fuerza Pública lograron decomisar 73 kilogramos de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, como parte de las acciones de la Operación Soberanía, informaron autoridades del Ministerio de Seguridad Pública.

El hallazgo se dio cuando los agentes inspeccionaban un cargamento de verduras destinado a exportación.

Decomiso de droga. Foto: MSP.

La droga fue detectada mediante el uso de escáneres y posteriormente localizada en las tarimas utilizadas para transportar la mercancía.

Decomiso de droga. Foto: MSP.

De acuerdo con el reporte oficial, el contenedor tenía como destino un puerto en Países Bajos, lo que evidencia la intención de introducir la sustancia ilícita en el mercado europeo.

Decomiso de droga. Foto: MSP.

Desde el inicio de la Operación Soberanía, en julio de 2023, se han incautado más de 21,7 toneladas de cocaína en distintos operativos realizados en la terminal portuaria de Moín, según informaron las autoridades.