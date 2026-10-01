Decomisan 5 mil kilos de huevos con moho y gusanos en Cartago

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Fuerza Pública en conjunto con SENASA decomisaron 5 mil kilos de huevo de dudosa procedencia, que eran transportados sin cumplir con los requisitos establecidos en la provincia de Cartago.

Durante la inspección con la Municipalidad de Cartago, constataron que parte del producto presentaba moho, presencia de gusanos y humedad, condiciones que comprometen su inocuidad.

Foto: SENASA

Foto: SENASA

Además, los huevos se encontraban marcados individualmente y, según las autoridades, con las características e información identificada, se presume que ingresaron al territorio nacional por vías no autorizadas.

Silvia Navarro – Vicealcaldesa Cartago