Oficiales del Ministerio de Seguridad Pública realizaron el domingo el decomiso de 3 toneladas de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín, en la provincia de Limón.

La droga, que venía apilada en sacos dentro de un contenedor, fue descubierta durante una inspección rutinaria de los cuerpos policiales destacados en la terminal.

El contenedor transportaba fruta fresca con destino final a Alemania, según detalló el reporte oficial.

Decomisan 3 toneladas de cocaína. Foto: MSP.

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Hernández, de 32 años, quien conducía el cabezal en el que se movilizaba el cargamento. El sospechoso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Las 3 toneladas de cocaína fueron puestas bajo custodia policial, mientras que la investigación continúa para determinar el origen del cargamento.