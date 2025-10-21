Decomisan 3 motores valorados en ₡25 millones cada uno

Durante el operativo realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Alajuela, Heredia y Puntarenas, los agentes decomisaron 3 motores nuevos valorados en ₡25 millones cada uno, presuntamente utilizados por una red de tráfico internacional de drogas.

“Dentro de lo decomisado destacan tres motores nuevos, valorados en 25 millones de colones cada uno”, indicó el OIJ.

De acuerdo con la información preliminar, los motores habrían sido adquiridos como parte de la infraestructura náutica empleada por el grupo criminal para el traslado de droga desde Colombia hasta Costa Rica.

Foto: OIJ.

Los motores, junto con otras evidencias incautadas (entre ellas dinero, drogas sintéticas, armas y los equipos náuticos de alto valor), forman parte de los bienes intervenidos durante 11 allanamientos simultáneos.

Realizaron varios operativos en el país. Foto: OIJ.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, destacó que el hallazgo de estos equipos refuerza la hipótesis de que la organización contaba con alta capacidad económica y logística, además de operar con bajo perfil en Costa Rica.

Foto: OIJ.

Las autoridades continúan con las diligencias judiciales y el conteo oficial de las evidencias encontradas en los distintos puntos intervenidos.