Decomisan 250 kilos de cianuro dentro de camión tras operativo

Un operativo de la Fuerza Pública en Boca Arenal de Cutris, San Carlos, permitió el decomiso de 250 kilos de cianuro que eran transportados de manera ilegal a bordo de un camión, la tarde del miércoles.

El cargamento fue detectado como parte de los controles desplegados en la frontera norte, dirigidos a combatir la cadena de suministros que alimenta la minería ilegal en Crucitas de Cutris.

Operativo contra minería ilegal. Foto: MSP.

Según el reporte policial, el vehículo era conducido por un nicaragüense naturalizado costarricense de apellido Fernández, quien viajaba acompañado de otro nicaragüense residente en el país, de apellido Vargas.

Al revisar el cajón del camión, los oficiales hallaron 5 sacos con aproximadamente 50 kilos de cianuro cada uno, sumando un total de 250 kilos del químico altamente tóxico.

Operativo contra minería ilegal. Foto: MSP.

La Fiscalía de San Carlos ordenó el decomiso del vehículo y del cargamento, así como la detención de los sospechosos, quienes fueron remitidos este jueves a la Fiscalía de Flagrancia.

Por tratarse de un material peligroso, la Ruta 35 debió ser cerrada temporalmente, y se contó con el apoyo de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos para atender cualquier eventualidad.

Operativo contra minería ilegal. Foto: MSP.

El camión y el cianuro fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la delegación policial de Boca Arenal, donde posteriormente fueron entregados al Ministerio de Salud.