El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal de San José realizaron un operativo en comercios de las zonas de Catedral y La Merced, donde se procesan y expenden productos de carne.

Durante la intervención se decomisaron 210 kilos de carne que no cumplían con los estándares establecidos.

La carne estaba para venta al público.

Según las autoridades, estas acciones buscan garantizar que los alimentos que llegan a la población cumplan con la normativa sanitaria, al tiempo que se protege la salud de los consumidores y se fortalece la seguridad alimentaria en la capital.