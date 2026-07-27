Decomisan 18 armas y más de 8 mil municiones en Grecia

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron 8.363 municiones de diferentes calibres, así como 18 armas de fuego en una vivienda ubicada en Grecia, en Alajuela.

Este incauto se da tras atender una denuncia por violencia intrafamiliar. Al ingresar, el supuesto agresor no se encontraba; sin embargo, encontraron un arsenal que incluía, además de las pistolas, 13 bombas de turno y 7 armas blancas, entre ellas espadas de colección, cerbatanas y cuchillos tácticos.

“Oficiales se hacen presentes al lugar y se realiza una intervención donde se localizan las armas de fuego. Ahora serán las autoridades competentes las que determinen la situación jurídica de esta persona”, dijo Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública.

La víctima se encuentra estable y ahora se encuentra en la gestión del trámite para su protección correspondiente.

Todo el armamento y demás evidencias quedaron a la orden de la Fiscalía de Grecia.