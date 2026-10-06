Decomisan 10 pistolas y 400 municiones dentro de un autobús

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Una pareja de nicaragüenses fue detenida luego de que oficiales de la Policía de Fronteras encontraran 10 pistolas, 10 cargadores y 400 municiones dentro de dos bolsos que transportaban mientras viajaban en un autobús hacia Los Chiles, Alajuela.
El decomiso se realizó cerca de las 10:40 p.m. del lunes, en la localidad de El Corozo de Los Chiles, cuando los oficiales abordaron un autobús que circulaba en sentido San Carlos-Los Chiles para efectuar un control.
Durante la inspección identificaron a una mujer de apellido Echeverría, de 21 años, quien llevaba en un bolso cuatro pistolas calibre 9 mm, sus respectivos cargadores y 200 proyectiles del mismo calibre.
Su acompañante, un joven de apellido Rocha, de 18 años, transportaba otro bolso con seis pistolas calibre 9 mm y sus respectivos cargadores, además de 100 proyectiles calibre .38 y otros 100 calibre 6,35 mm.
De acuerdo con el director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, en total las autoridades decomisaron 10 pistolas calibre 9 mm, 10 cargadores y 400 municiones.
Ambos extranjeros se encontraban en condición migratoria irregular. El armamento fue decomisado y los sospechosos quedaron a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos para continuar con las diligencias judiciales.
Periodista: Luis Diego Mora