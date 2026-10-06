Decomisan 10 pistolas y 400 municiones dentro de un autobús

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una pareja de nicaragüenses fue detenida luego de que oficiales de la Policía de Fronteras encontraran 10 pistolas, 10 cargadores y 400 municiones dentro de dos bolsos que transportaban mientras viajaban en un autobús hacia Los Chiles, Alajuela.

El decomiso se realizó cerca de las 10:40 p.m. del lunes, en la localidad de El Corozo de Los Chiles, cuando los oficiales abordaron un autobús que circulaba en sentido San Carlos-Los Chiles para efectuar un control.

Durante la inspección identificaron a una mujer de apellido Echeverría, de 21 años, quien llevaba en un bolso cuatro pistolas calibre 9 mm, sus respectivos cargadores y 200 proyectiles del mismo calibre.

Su acompañante, un joven de apellido Rocha, de 18 años, transportaba otro bolso con seis pistolas calibre 9 mm y sus respectivos cargadores, además de 100 proyectiles calibre .38 y otros 100 calibre 6,35 mm.

Fotografía cortesía de la Policía de Fronteras

De acuerdo con el director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, en total las autoridades decomisaron 10 pistolas calibre 9 mm, 10 cargadores y 400 municiones.

Ambos extranjeros se encontraban en condición migratoria irregular. El armamento fue decomisado y los sospechosos quedaron a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos para continuar con las diligencias judiciales.

Periodista: Luis Diego Mora