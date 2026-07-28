Decomisan 1.650 kilos de pollo sin permisos de venta en Heredia

La Policía Municipal de Heredia interceptó a un vehículo que trasportaba unos 1.650 kilos de pollo que iban a ser vendidos sin los respectivos permisos.

Así lo informaron a través de sus redes sociales, donde mencionaron que recibieron un reporte de parte de los mismos ciudadanos y a partir de ahí, tomaron medidas para seguirle la pista.

Producto iba a ser vendido sin permisos.

“Nuestra Policía Municipal logró interceptar un camión que transportaba y vendía carne sin los permisos ni las condiciones de higiene necesarias. Para proteger y prevenir cualquier riesgo de salud en nuestra comunidad, coordinamos rápidamente con el equipo de SENASA y decomisamos cerca de 1650 kilos de pollo que incumplían la normativa sanitaria”, indicaron desde la Policía Municipal.

El mensaje de las autoridades es denunciar cualquier irregularidad que presencien para así evitar una distribución de productos con procedencia dudosa.

Denuncias a la Polic[ia Municipal fueron clave para este operativo.

Días atrás, el Ministerio de Salud detectó una distribución de quesos, natilla, paté, embutidos, entre otros productos que no contaban con el debido permiso sanitario de funcionamiento.