Decomisan 1.600 dosis de droga en búnker de Hatillo

Tras unos recorridos preventivos realizados por la Fuerza Pública en la comunidad 25 de Julio, en Hatillo, ubicaron 1.600 dosis de aparente droga y más de un millón de colones en efectivo.

Según las autoridades, estas ingresaron a un aparente búnker que se ubica en las antiguas instalaciones del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI).

Varios hombres que estaban en el sitio, al percatarse de la presencia policial, huyeron, por lo que los oficiales les dieron seguimiento.

En el transcurso de la persecución, las autoridades observaron que uno de los sospechosos lanzó un paquete. Por lo que se realizó un rastreo en la zona y ubicaron dentro de un basurero un bolso de color negro que contenía posible droga, así como otro paquete de considerable peso oculto en otro basurero cercano.

Esto fue todo lo decomisado:

600 puchos de aparente marihuana

175 puntas de posible cocaína

840 dosis de aparente crack

Un arma de fuego tipo pistola

Un cargador para pistola

12 municiones

1.082.500 colones en efectivo

Los mismos quedaron bajo las autoridades correspondientes.

Foto: MSP