Declaran Alerta Verde en todo el país: Vea los detalles

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) declaró Alerta Verde para todo el territorio nacional debido al incremento en la inestabilidad atmosférica y la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sobre Costa Rica.

El reporte oficial señala que el constante flujo de humedad desde ambos océanos, sumado a las elevadas temperaturas del día, generará condiciones propicias para aguaceros fuertes acompañados de tormenta eléctrica durante las tardes y primeras horas de la noche.

Suelos saturados y riesgos de colapso

Las autoridades advierten sobre la alta vulnerabilidad en varias regiones del país. En cuencas del Caribe, la Región Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, la saturación de los suelos ha alcanzado niveles críticos de entre el 95% y el 100%.

Esta condición ya ha provocado incidentes por colapso de alcantarillados, desbordamiento de ríos, inundaciones en comunidades y deslizamientos de tierra en carreteras nacionales y cantonales.

Para las tardes, se prevé que las precipitaciones más intensas se concentren en los sectores montañosos del Valle Central (principalmente al norte y oeste), así como en las zonas altas del Caribe y la Zona Norte, con acumulados estimados de entre 30 mm y 50 mm en lapsos cortos, y máximos puntuales que podrían oscilar entre 70 mm y 90 mm.

Foto: Mauricio Aguilar.

Pronóstico para la semana y recomendaciones

La tendencia meteorológica indica que el patrón húmedo e inestable se mantendrá activo, con mayor probabilidad de lluvias intensas entre este lunes y el miércoles en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe y la Zona Norte.

Ante este panorama, la CNE solicita a los Comités Municipales de Emergencia mantener una vigilancia activa en los sectores de mayor riesgo y hace un llamado a la población para: