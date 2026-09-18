Declaran alerta naranja en el Pacífico por fenómeno de El Niño

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Dirección de Gestión del Riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) amplió la alerta nacional debido a la consolidación del fenómeno ENOS en su fase de “El Niño” para finales de 2026 e inicios de 2027.

Las regiones del Pacífico Norte y el Pacífico Central y la Zona de los Santos sufrieron un cambio en su nivel de alerta, pasando de amarilla a naranja.

Foto: CNE.

De acuerdo con los datos del Sistema de Alerta Temprana (SAT-ENOS) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las temperaturas de la superficie del mar en la región del Pacífico continúan rompiendo récords durante agosto, alcanzando una alta intensidad de hasta 1,8°C.

Según las proyecciones técnicas para el periodo actual, se mantendrá la intensidad “fuerte”, mientras que entre noviembre y enero se prevé un incremento de las temperaturas de hasta 2 °C.

Adicionalmente, la temperatura del mar Caribe se sostiene levemente por encima de los valores normales, mientras que en el oeste del Pacífico se detectó una masa fría desde finales de agosto.

Alejandro Picado, presidente de la CNE.

Registro de lluvias en todas las regiones del país

Las entidades climatológicas registraron disminuciones de las precipitaciones en el Pacífico Norte (-37%), el Pacífico Central (-28%), el Pacífico Sur (-25%) y el Valle Central (-20%).

Mientras que la Zona Norte Occidental muestra condiciones normales (+4%), se reportaron excedentes en la Zona Norte Oriental (+37%), el Caribe Norte (+42%) y el Caribe Sur (+38%).

Ante la extensión de las alertas, la CNE encomendó a las instituciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a los Comités de Emergencia asesorar y orientar acciones operativas en las zonas con mayor previsión de impacto.