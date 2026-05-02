Decisión tomada 

Óscar Ramírez confirmó lo que era secreto a voces: se marcha de Alajuelense.

El técnico decidió no continuar al frente del equipo y ayer le comunicó su determinación a la dirigencia rojinegra, cerrando así su etapa.

Según se conoció, la decisión fue tomada tras una evaluación

personal del estratega, quien optó por dar un paso al costado en medio de un contexto deportivo donde no se logró clasificar a semifinales.

Ramírez, identificado históricamente con Alajuelense, había asumido el reto hace poco más de un año con el objetivo de devolver protagonismo al equipo en el ámbito nacional e internacional.

Liguismo le agradece al “Macho”.

Su figura, ligada a títulos y procesos importantes, generó ilusión en su regreso, logró la 31 e hizo que el equipo se consagrara tricampeón de Centroamérica.

“El profesor conversó el día de hoy (ayer) con la gerencia y directivos del club y se señaló su voluntad de no continuar con el proceso. De parte de la Junta Directiva, jugadores y staff administrativo, estaremos siempre agradecidos por su legado inmortal en la historia de Liga Deportiva Alajuelense ¡GRACIAS MACHO!”, escribieron en el equipo manudo.

Ahora, la dirigencia manuda deberá actuar para nombrar a su sustituto.

Entre tanto, el grupo de jugadores queda a la espera de definiciones, mientras la afición asimila una noticia que vuelve a sacudir la estructura deportiva del club y que los deja a la expectativa sobre quién será el nuevo timonel.