Después de tres meses de la detención de los primeros tres costarricenses solicitados en extradición por la Administración para el Control de Drogas (DEA), el proceso judicial entra en su recta final.

Se trata del exmagistrado Celso Gamboa, Edwin López (“Pecho de Rata”) y Jonathan Álvarez (“Gato”), quienes enfrentan una acusación por narcotráfico presentada por el gobierno de Estados Unidos.

Actualmente corre un plazo de 10 días para que el juez William Serrano Baby decida si procede o no la solicitud de extradición.

La fecha límite para emitir la resolución es el 7 de octubre.

Así lo confirmó Michael Castillo, abogado defensor de Gamboa, quien aseguró que están atentos a los plazos y a la decisión del tribunal.

“Ya inició el plazo de 10 días que tiene el tribunal para resolver el fondo del caso. Vence el 7 de octubre, por lo que esperamos que se resuelva ese día o antes”, indicó Castillo.

Una vez emitida la resolución, cualquiera de las partes, la defensa o el gobierno estadounidense, podrá presentar una apelación en un plazo de tres días.

Castillo aclaró que el juez no puede suspender la decisión mientras se desarrollan los procesos judiciales que Gamboa enfrenta en Costa Rica, los cuales tienen audiencias programadas incluso para finales de noviembre.

El abogado adelantó que, en caso de que el juez avalara la extradición, presentarán la apelación de forma inmediata.