Debutante del baloncesto costarricense está a un triunfo del título

Este fin de semana, se llevó a cabo el segundo juego de las finales de la Liga Superior Baloncesto 2026 entre Semedes Liceo de Heredia y Roswell Costa Rica.

El encuentro ser vio marcado por la ventaja del conjunto herediano en el global en el duelo inaugural disputado en el Colegio La Salle, por lo que el equipo josefino estaba obligado a ganar para continuar con sus aspiraciones por el título.

Asimismo, la organización contó con la leyenda venezolana de la NBA, Greivis Vásquez, exjugador de franquicias como los Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks o Toronto Raptors.

En el primer y segundo cuarto se vio marcada la diferencia por parte de “los Alienígenas” de 25-27 y 48-51 respectivamente. No obstante, los Vikingos se pusieron manos a la obra para emparejar el marcador 73-73 en el tercer tiempo.

A partir de los últimos 10 minutos del juego, los florenses no soltarían el pie del acelerador y finiquitaron a sus rivales con un 93-87, acercándolos más al primer título de su historia, la cual empezó al principio de la temporada.

Foto: Semedes LH

El juego 3 se efectuará este martes 14 de julio a las 7:30 p.m. en casa de Roswell, equipo que tendrá que salir victorioso, de lo contrario, Semedes será campeón nacional.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra