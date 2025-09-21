María Paula Salas jugó su primer partido con el Fenerbahçe en el duelo que tuvieron este domingo ante el ALG Spor en el fútbol femenino de Turquía.

La delantera costarricense tuvo un debut soñado: fue titular, marcó 5 goles y dejó muy buenas sensaciones.

El partido acabó 0-15 a favor del Fenerbahçe correspondiente a la primera jornada de la Súperliga Femenina turca.

Maria Salas ilk resmi maçında 5 golle yıldızlaştı. ⭐️ pic.twitter.com/cDEeBI6oro — Fenerbahçe arsaVev (@kadinfutbolfb) September 21, 2025

Salas firmó por un año con este histórico equipo europeo en julio anterior.

A sus 23 años, ya tiene amplia experiencia como futbolista tras jugar con Saprissa, Alajuelense, Chievo Verona, Rayadas de Monterrey y Atlas.