El ex defensor del Deportivo Saprissa, Youstin Salas, debutó con su equipo el Brisbane Roar Football Club de la segunda división del fútbol de Australia.
El lateral tuvo actuaciones defensivas que ayudaron a su equipo mantener su marco en cero. El Brisbane ganó su primer juego de la campaña por 1-0 ante el Macarthur Football Club
Según el medio deportivo, Fox Sports Australia, el cuadro de los leones naranjas tiene una gran posibilidad de ascender a la primera división del fútbol australiano.
Escrito por: Francisco Brenes Herrera
Colaborador Grupo Extra