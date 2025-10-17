El ex defensor del Deportivo Saprissa, Youstin Salas, debutó con su equipo el Brisbane Roar Football Club de la segunda división del fútbol de Australia.

El lateral tuvo actuaciones defensivas que ayudaron a su equipo mantener su marco en cero. El Brisbane ganó su primer juego de la campaña por 1-0 ante el Macarthur Football Club

Game’s back 🙌



— Brisbane Roar FC (@brisbaneroar) October 17, 2025

Según el medio deportivo, Fox Sports Australia, el cuadro de los leones naranjas tiene una gran posibilidad de ascender a la primera división del fútbol australiano.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra