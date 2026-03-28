Debut del “Bocha” con empate

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Mardan Sports Complex de Antalya fue la sede donde comenzó la era del técnico argentino Fernando Ariel Batista, al mando de la selección mayor de fútbol de Costa Rica.

Juego amistoso a pocos meses de la gran cita mundialista de Norteamérica 2026. La escuadra Tricolor recogió los escombros, limpió el camerino y empezó a sumar para el siguiente mundial.

Salimos con Patrick Sequeira en el arco, a quien se le confía el cambio generacional. En zona defensiva estuvieron Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Aarón Salazar y Guillermo Villalobos. El equipo se completó en zona de volantes con Andrey Soto, Orlando Galo, Darryl Araya y Carlos Mora, para generar peligro con Josimar Alcócer y Álvaro Zamora. De cambio ingresaron Warren Madrigal, Andy Rojas, Jefferson Brenes y Douglas López.

En el primer tiempo la escuadra costarricense tuvo más dinámica, pudo manejar el esférico y hacerle frente a una selección jordana que tendrá su espacio en la cita balompédica del orbe que se desarrollará desde el 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos.

Sin movimientos en el marcador terminaría la etapa inicial. Para el complemento el juez central determina la pena máxima, la cual anota Baha’ Faisal al 50’. Hasta el minuto 70 “Bocha” dispuso hacer los primeros cambios y al 76’ se nos venia el mundo encima con la segunda anotación en contra. Doble error en zona defensiva, primero la marca fuera del área y después no marcar a Ibrahim Sabra, quien en solitario concreta y nos pone a sufrir. El ingreso de Jefferson Brenes fue determinante para la Sele. Al 84’ se decreta pena máxima y desde el manchón blanco cobra Josimar Alcócer. Lo hizo a su lado derecho, al izquierdo del guardameta, era su lado seguro, pero le adivinan el tiro, debido a que antes de tirar hizo una gran pausa y se detuvo antes de que el taco tocara el cuero. Pero en el contrarremate manda al esférico al fondo de las piolas y nos vuelve el alma al cuerpo.

Para terminar de amarrar el resultado un cabezazo de Warren Madrigal al 90’ + 1’, casi sobre la raya de cal, la de sentencia, pone el 2 a 2 y se demuestra coraje, pundonor, vergüenza deportiva, para reponerse del marcador más engañoso en el fútbol. Hay que valorar todos los aspectos, estamos comenzando un proceso, nos medimos a una selección que está a días de enfrentar a los mejores. Esta en el Grupo J y actuará nada más y nada menos que contra la selecciona campeona del mundo, la Argentina de Lionel Messi, además de chocar ante Austria y Argelia en su primera presentación de este tipo.

Los partidos que vienen para la Sele

El próximo encuentro del equipo de todos será el martes 31 de marzo, a las 7 de la mañana, hora costarricense, también en Turquía, pero ante el combinado de Irán. Posteriormente “Bocha” Batista y sus muchachos viajarán a Bogotá, para chocar con la selección Colombia en el Campín.

El cotejo está pactado para el 29 de mayo. De momento se tiene confirmado también el fogueo ante la poderosa selección de Inglaterra, el cuál será el 10 de junio, un día antes de que arranque el Mundial 2026. Será en territorio del Tío Sam.

Las únicas dos ausencias para este arranque fueron Manfred Ugalde y Alejandro Bran. El primero debe cumplir 4 encuentros de castigo, al salir expulsado en el último encuentro de la eliminatoria anterior. A Bran se le tenía en cuenta, pero el profe señala que para él hay temas que no perdona como la indisciplina y Alejandro tuvo un escándalo reciente que incluso le afectó a nivel de club.