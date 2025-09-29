Un muy bien arranque tuvo la delegación de Costa Rica en el Mundial de Para Atletismo que se realiza en Nueva Delhi, la India.

Para empezar la tica Amalia Ortuño hace historia al lograr un lanzamiento de 18 metros 98 centímetros. Con esto logra la octava posición mundial e impone récord nacional en la prueba de disco clase F56. Dejó atrás su antigua marca de 15:20 centímetros lograda en Estados Unidos el pasado 12 de julio.

Fueron seis lanzamientos, el primero fue de 15.61, el segundo de 16.47, el tercero 17.96, el cuarto 17.27, el quinto 18.17 y el sexto, el mejor con 18.98. La próxima prueba de Amalia será el lanzamiento de jabalina clase F56, este martes 30 de setiembre a las 9:30 p.m., hora costarricense.

Alajuelense entre las mejores del mundo

Luego vino Melissa Calvo. La alajuelense quedó octava del mundo en los 100 metros planos. Su tiempo fue de 13.89 segundos en la clase T13. La competencia la ganó Orla Comerford de Irlanda (11.88), seguida por Rayane Soares Da Silva de Brasil (12:07) y Kym Crosby de los Estados Unidos (12.07).

A la tica le faltan las pruebas de 200 y 400 metros planos. Sherman Guity compite este lunes en la eliminatoria de los 100 metros planos clase T64 a partir de las 8:00 a.m.